Ещё
Россияне назвали самую престижную профессию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Врачи делают "все возможное": что случилось с Лободой
Врачи делают "все возможное": что случилось с Лободой

Россияне назвали самую престижную профессию 

Газета.Ru + ещё 35 1 час назад
Фото: Depositphotos
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить, какую профессию жители России считают наиболее престижной. Об этом сообщает РИА "Новости".
Согласно полученным результатам, более четверти респондентов (26%) считают наиболее престижной профессию врача. При этом ее популярность выросла за шесть лет на 14%. Также престижными оказались профессии учителя (16%) и юриста (14%).
Кроме того, россияне перечислили самые доходные профессии: 15% выбрали профессии прокурора, адвоката и юриста, 13% отдали голоса за профессию в политической сфере, а 12% назвали профессии нефтяника и врача. При этом на выбор профессии у опрошенных повлияли интересы и увеличения (28%), обстоятельства (23%), возможность карьерного роста (16%) и уровень дохода (12%).
Уточняется, что в опросе поучаствовали 1600 россиян старше 18 лет, а погрешность при подсчете результатов не превышает 2,5%.
Ранее были названы самые востребованные профессии России.
Газета.Ru: последние новости
Стал известен самый пьющий город России Прокуратура сочла законной выплату 23 окладов замглавы Воронежской области Росгвардия хочет установить для россиян новую обязанность
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Патрушев назвал причину бойни в Керчи354
Мертвую россиянку везли на Украину под видом живой53
Япония назвала условие мира с Россией297
Врачи делают «все возможное»: что случилось с Лободой26
России запретили выступать в ПАСЕ147
Видео
02:36
Могерини назвала Черное море «европейским»
В мире
01:13
Патрушев назвал причину бойни в Керчи
Происшествия
01:44
Подделка на миллионы: чем оказались свитки Мертвого моря
Наука и техника Статьи
09:24
Раскрыт секрет изменения внешности агентов ЦРУ
В мире США
01:00
Япония назвала условие мира с Россией
Политика Азия
00:31
Самолет времен Второй мировой рухнул в Калифорнии
Происшествия
02:22
Давление в Москве достигнет дна
Погода Новости Москвы
01:42
Почему проиграл Макгрегор и другие события дня
В мире
00:17
Врачи делают «все возможное»: что случилось с Лободой
Шоу-бизнес
07:58
Путин пошутил про герб США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение