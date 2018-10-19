Российская пенсионерка подарила министру мыло и веревку

Пенсионерка из Новосибирска передала министру труда и социального развития региона Ярославу Фролову подарочный набор с мылом и веревкой, купленный в магазине «Лента» на 89 рублей. Именно на эту сумму в регионе планируется увеличить прожиточный минимум для пенсионеров, сообщает правозащитная организация «Гражданский патруль» на странице «ВКонтакте».

На 89 рублей женщина смогла купить бельевую веревку, кусок хозяйственного мыла, пачку соли и спички. Эти предметы пенсионерка подарила чиновнику в знак протеста против такого увеличения прожиточного минимума.

«Нет слов, как я благодарна за прибавку к пенсии на 89 рублей от министра! Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму повышения», — рассказала женщина у входа в здание министерства социального развития региона.

Представительница «Гражданского патруля» сообщила изданию «Тайга.инфо» , что на проходной учреждения отказались принять подарок, но пенсионерке удалось его передать через сотрудника министерства.

15 октября правительство Новосибирска одобрило законопроект о прожиточном минимуме для пенсионеров на 2019 год сразу в двух чтениях. Повышение суммы на 89 рублей было предложено министром Ярославом Фроловым. По его инициативе в 2019 году прожиточный минимум пенсионера составит 8814 рублей, что почти на 1 процент больше суммы, получаемой пенсионерами в этом году — 8725 рублей.

«Уровень прожиточного минимума рассчитан на основе потребительской корзины. Также учтены данные федерального органа власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги», — пояснил Фролов.