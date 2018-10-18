Умер «Дед Бом-Бом»

Умер герой известного мема «Дед Бом-Бом»

Житель Тулы Михаил Мартынов , герой известного видео-мема «Дед Бом-Бом», умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщает издание «Тульские новости».

Мужчина скончался 16 октября в своей квартире. По данным журналистов, причиной смерти стало общее ухудшение здоровья, связанное с преклонным возрастом.

Мартынов запомнился пользователям сети после интервью с его участием, которое набрало вирусную популярность в интернете в 2011 году. Журналист пытался спросить у проходящего мимо Мартынова, как тот может определить погоду на будущий день по собственному самочувствию.

«А знаешь как? Вот сегодня, значит, ясно, да? Значит, завтра будет бом-бом. Понял, нет?» — отвечал Мартынов.

После этого он обматерил журналиста, назвал его индейцем и начал дергать себя за уши.

Эти и другие фразы туляка мгновенно разошлись на мемы, а пользователи сети начали называть Мартынова «Дедом Бом-Бом»