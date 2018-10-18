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Путин рассказал о съеденном сыре охраной
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Путин рассказал, что охрана съела переданный ему сыр и «проверила» вино 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин рассказал, доходят ли до него вкусные подарки вроде сыра от российских производителей и вина от его коллег, или все съедает и выпивает служба безопасности.
Во время ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" к президенту обратился один из участников — сыровар — и поблагодарил за санкции, поскольку теперь у российских производителей появилось больше возможностей развивать свой бизнес и даже выходить на экспорт. Он также рассказал, что 9 раз пытался передать в подарок сыр, но каждый раз его изымала охрана, которая "хорошо работает".
"И хорошо кушает", — пошутил президент.
Предприниматель рассказал, что однажды все-таки сотрудники службы безопасности пообещали передать главе государства вкусный дар, поэтому он интересуется, сдержали ли они обещание или сами съели.
"Съели сами", — сыронизировал Путин.
Но затем уже не в шутку рассказал, что однажды коллеги подарили ему несколько бутылок вина, и сотрудники охраны спросили у него, нужно ли его проверять, или президент выпьет сам. Президент ответил: "Проверяйте". Так что несколько бутылок вина продегустировала охрана, тем более, добавил Путин, сам он "не очень-то употребляет".
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