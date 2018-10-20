Ещё
Росгвардия предложила поправки в закон о хранении оружия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Росгвардии предложили ужесточить правила хранения оружия 

RT на русском + ещё 33 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Росгвардия предложила внести поправки в правила хранения оружия, которые будут обязывать россиян уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания.
Об этом говорится в проекте соответствующего документа, который размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как указывается в тексте документа, если владелец оружия решил взять его с собой в поездку, длительность которой превышает три дня, то он в течение трёх рабочих дней обязан сообщить в Росгвардию о фактическом месте нахождения.
«Гражданин Российской Федерации обязан уведомлять любым доступным способом… по месту пребывания или фактического нахождения о хранении принадлежащего ему оружия… не позднее трёх рабочих дней со дня прибытия в указанные места», — отмечается в проекте.
Предполагается, что подобное поможет в обеспечении контроля за оборотом оружия в местах его временного хранения.
Ранее Госдуме предложили законопроект, который введёт запрет на приобретение оружия до 21 года.
RT на русском: последние новости
Умер актёр Дмитрий Солодовник Патриарх Кирилл: большинство православных поддерживают разрыв с Константинополем Золотов ответил на предложение Навального провести теледебаты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«За его телом не обращались»80
Раскрыты новые подробности о «керченском стрелке»311
Крушение Л-39: обнаружены фрагменты тела82
Росгвардия придумала россиянам новую обязанность308
На «Голосе» спел неожиданный участник21
Видео
00:36
Полет для залета: куда приходят, чтобы забеременеть
Общество Статьи
01:25
Били сильно, но не специально: как сломали «Союз»
Наука и техника Статьи
00:55
В Москве резко ответили Киеву на изъятие судна
Политика
04:56
«За его телом не обращались»
Происшествия
03:31
Украина усилила группировку кораблей в Азовском море
Армия Войска
03:01
«Войну в Донбассе можно остановить за час»
В мире Украина
00:27
Крушение Л-39: обнаружены фрагменты тела
Происшествия Катастрофы
03:11
Раскрыты новые подробности о «керченском стрелке»
Происшествия
00:53
Три орла для Порошенко
Украина В мире
01:07
На «Голосе» спел неожиданный участник
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение