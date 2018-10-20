Росгвардия предложила поправки в закон о хранении оружия

Росгвардия предложила внести поправки в правила хранения оружия, которые будут обязывать россиян уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания.
Об этом говорится в проекте соответствующего документа, который размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как указывается в тексте документа, если владелец оружия решил взять его с собой в поездку, длительность которой превышает три дня, то он в течение трёх рабочих дней обязан сообщить в Росгвардию о фактическом месте нахождения.
«Гражданин Российской Федерации обязан уведомлять любым доступным способом… по месту пребывания или фактического нахождения о хранении принадлежащего ему оружия… не позднее трёх рабочих дней со дня прибытия в указанные места», — отмечается в проекте.
Предполагается, что подобное поможет в обеспечении контроля за оборотом оружия в местах его временного хранения.
Ранее Госдуме предложили законопроект, который введёт запрет на приобретение оружия до 21 года.