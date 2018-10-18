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Россияне полюбили Японию
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Россияне стали чаще посещать Японию 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: АР
За девять месяцев 2018 года Японию посетили 68 500 человек. В 2017 году эта цифра составила 54 385 человек, то есть число туристов выросло на 26%, сообщает "Турпром".
В сентябре в Японии побывало рекордное число российских туристов –7 600 человек. При этом эксперты уверены, что общая численность была бы больше, но помешали природные катаклизмы — тайфун, пришедший в Осаку, и землетрясение на Хоккайдо. В связи с этими событиями были отменены рейсы из Южно-Сахалинска в Саппоро и из Владивостока в Осаку.
Россия заняла первое место в числе лидеров по росту турпотока за девять месяцев, обогнав Вьетнам (25,6%), Италию (21,1%), Филиппины (20,9%) и Таиланд (16,3%). По числу туристов в лидерах Китай, Южная Корея, Тайвань, Гонконг и США.
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