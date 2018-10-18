Россияне полюбили Японию

Россияне стали чаще посещать Японию

За девять месяцев 2018 года Японию посетили 68 500 человек. В 2017 году эта цифра составила 54 385 человек, то есть число туристов выросло на 26%, сообщает "Турпром".

В сентябре в Японии побывало рекордное число российских туристов –7 600 человек. При этом эксперты уверены, что общая численность была бы больше, но помешали природные катаклизмы — тайфун, пришедший в Осаку, и землетрясение на Хоккайдо. В связи с этими событиями были отменены рейсы из Южно-Сахалинска в Саппоро и из Владивостока в Осаку.

Россия заняла первое место в числе лидеров по росту турпотока за девять месяцев, обогнав Вьетнам (25,6%), Италию (21,1%), Филиппины (20,9%) и Таиланд (16,3%). По числу туристов в лидерах Китай, Южная Корея, Тайвань, Гонконг и США.