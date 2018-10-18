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Навального упрекнули в пиаре во время траура
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Путин назвал причину трагедии в Керчи
Путин назвал причину трагедии в Керчи

Росгвардия назвала ответ Навального Золотову самопиаром во время траура 

Ведомости + ещё 10 58 минут назад
Фото: YouTube
Росгвардия ответила на обращение Алексея Навального к директору Росгвардии Виктору Золотову. Официальный представитель службы Валерий Грибакин назвал это позором и самопиаром во время траура, передает РБК.
«Я вообще считаю позором такое выступление, когда вся страна склонила голову в трауре. Пока мы сдаем кровь, соболезнуем семьям погибших и принимаем меры по укреплению безопасности, заниматься самопиаром — это просто недостойно», — заявил Грибакин.
Он напомнил, что сейчас Росгвардия занимается организацией работы в Керчи в условиях усиленного режима.
Навальный опубликовал ответ Золотову
В четверг Навальный позвал Золотова на дебаты в прямом эфире на федеральном канале, дав ему неделю для размышлений. Так оппозиционный политик ответил на видеообращение директора Росгвардии, в котором тот вызвал его «на поединок», пообещав сделать из него «хорошую, сочную отбивную» из-за расследования о закупках службы.
Золотов обратился к Навальному в середине сентября, однако тот ответил лишь сейчас, потому что находился под административным арестом. В своем обращении Навальный затронул тему Керчи:
«Думал, стоит ли публиковать сегодня — на следующий день после трагедии в Керчи. Решил, что надо». Политик объясняет это двумя причинами. Во-первых, прошла почти неделя после его выхода после ареста и он не хочет упреков в отклонении от ответа Золотову. Во-вторых, после трагедии в Керчи были предложения «дать больше полномочий Росгвардии, дать больше денег и контроля Росгвардии».
В среду в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. По последним данным, погиб 21 человек, пострадало около 50. Нападение устроил, предположительно, студент колледжа. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений учебного заведения. В Крыму объявлен трехдневный траур с 18 октября.
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