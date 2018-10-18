Умер Александр Светлов

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Умер кинорежиссер Александр Светлов 

Рамблер + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве на 80-м году жизни скончался кинорежиссер Александр Светлов. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Александр Светлов в 1967 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, работал на «Мосфильме», в качестве режиссера снял художественные фильмы: «Пчелы и люди», «Морские рассказы», «Стоянка — три часа», «Счет человеческий», «Формула света», «Чегемский детектив»; «Наш марш» (совм. с А. Шейном). С 1987 года занимался дубляжом фильмов.
Прощание с режиссером состоится 20 октября, в 12.00 в Конференц-зале Дома кино.
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