Умер Александр Светлов

Умер кинорежиссер Александр Светлов

Москве на 80-м году жизни скончался кинорежиссер Александр Светлов . Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Александр Светлов в 1967 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, работал на «Мосфильме», в качестве режиссера снял художественные фильмы: «Пчелы и люди», «Морские рассказы», «Стоянка — три часа», «Счет человеческий», «Формула света», «Чегемский детектив»; «Наш марш» (совм. с А. Шейном). С 1987 года занимался дубляжом фильмов.

Прощание с режиссером состоится 20 октября, в 12.00 в Конференц-зале Дома кино.