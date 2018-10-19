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Золотов ответил Навальному на предложение о дебатах
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Золотов ответил на предложение Навального провести теледебаты 

RT на русском + ещё 58 51 минуту назад
Глава Росгвардии Виктор Золотов, комментируя предложение блогера Алексея Навального к нему провести теледебаты, заявил, что приглашал его на спортивный поединок. Об этом информирует ТАСС.
«Дебаты? Я его на другое приглашал. Поэтому мы с ним не сходимся. Но на вопрос его я отвечу. Потом решим (в каком формате)», — сказал Золотов.
Также он отметил, что приглашал Навального на «спортивное соревнование, не более того».
По словам главы Росгвардии, «когда суд пройдёт, мы посмотрим — прав был Навальный или нет».
«А вот после этого как раз к этому вопросу (об ответе) и вернёмся», — сообщил он.
Ранее Навальный принял «вызов на дуэль» главы Росгвардии, предложив провести поединок в формате теледебатов.
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