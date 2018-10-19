Золотов ответил Навальному на предложение о дебатах

Золотов ответил на предложение Навального провести теледебаты

«Дебаты? Я его на другое приглашал. Поэтому мы с ним не сходимся. Но на вопрос его я отвечу. Потом решим (в каком формате)», — сказал Золотов.

Также он отметил, что приглашал Навального на «спортивное соревнование, не более того».

По словам главы Росгвардии, «когда суд пройдёт, мы посмотрим — прав был Навальный или нет».

«А вот после этого как раз к этому вопросу (об ответе) и вернёмся», — сообщил он.

Ранее Навальный принял «вызов на дуэль» главы Росгвардии, предложив провести поединок в формате теледебатов.