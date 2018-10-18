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Туристы экономят на турах в Санкт-Петербург
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Туристы экономят на турах в Санкт-Петербург 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Спрос на туры в Санкт-Петербург в осеннем и зимнем периоде имеет шансы отыграть потери летнего сезона — 2018, но этому мешают цены. Туристы стараются экономить на отелях и экскурсиях, а туроператоры оптимизируют программы, сообщает АТОР.
По сообщениям ряда крупных туроператорских компаний, спрос на туры в Санкт-Петербург стал восстанавливаться практически сразу после окончания чемпионата мира: продажи росли, по разным оценкам, на 10%-40%, восстановилась и глубина бронирований.
Ряд игроков, тем не менее, говорит, что эффект был кратковременным. По оценке генерального директора одного из туроператоров Ирины Гормаковой, эффект отложенного спроса наблюдался скорее в августе и сентябре, а вот на октябрь — ноябрь по направлению уже отмечается спад относительно уровня прошлого года на 30%.
По отзывам большинства участников рынка, стоимость экскурсионных туров в Санкт-Петербург этой осенью в сравнении с прошлым периодом практически не изменилась.
При этом туроператоры оптимизируют свои программы, чтобы сохранить цены на доступном уровне.
"Мы стараемся где-то поставить не очень дорогой, но интересный музей, немного сократить количество автобусных часов. Например, встреча туристов с гидом этой осенью у нас происходит только в центре города, по отелям туристов не собираем, так как в основном все выбирают для проживания именно центральный район Северной столицы. Такая экономия позволяет удешевить экскурсионную программу", — поясняют в одной из туристических компаний.
По отзывам туроператоров, люди, приезжающие в Петербург, хотят видеть "классику". "Набор того, что туристы хотят посмотреть в Петербурге, классический: Эрмитаж, Русский музей, Царское село, дворцы Петербурга — популярность этих объектов остается неизменной", — подчеркивает сотрудница одного из крупных туроператоров Алена Громова.
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