Ещё
Стивен Сигал захотел выучить русский язык
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин назвал причину трагедии в Керчи
Путин назвал причину трагедии в Керчи

Стивен Сигал поработал в МИД и решил выучить русский язык 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Актер, спецпредставитель российского МИД Стивен Сигал заявил, что хотел быть подтянуть свой уровень владения русским языком. Об этом в четверг, 18 октября, сообщает ТАСС.
Актеру, который принимает участие в форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым» в Краснодаре, задали вопрос о том, насколько хорошо он оценивает свои знания. «Мне нужен репетитор, мне нужно позаниматься», — ответил он.
Американец также напомнил, что имеет русские корни, и Россия кажется ему близкой.
В августе 2018 года Сигала взяли на должность спецпредставителя на общественных началах МИД России. В ведомстве уточнили, что актер займется проектами в области культуры, искусства, науки, образования и спорта. Также сообщалось, что он не будет получать денежное вознаграждение за работу.
Американский актер сталроссийским гражданином в ноябре 2016 года. Паспорт ему вручиллично президент Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда сообщил, что актер, который «известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны», настойчиво и долго об этом просил.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин назвал причину трагедии в Керчи307
Школу в Москве эакуировали из-за выходки ученика88
На Украине не захотели отдавать церковь Константинополю67
Навальный опубликовал ответ Золотову438
Первые фото из колледжа в Керчи после атаки14
Видео
08:33
Путин назвал причину трагедии в Керчи
Политика
30:38
Школу в Москве эакуировали из-за выходки ученика
Образование Происшествия
03:24
Аксенов заявил о сообщниках керченского стрелка
Политика Происшествия
09:34
Пока вы спали: Разрешение на оружие получат не все
Общество
00:33
Навальный опубликовал ответ Золотову
Политика
00:54
В России исключили военный ответ на санкции
Политика
00:45
Cоловьев призвал ввести смертную казнь
Общество
00:34
«Был жестоким»: соседка о стрелке из Керчи
Происшествия
01:20
«Самый тонкий телефон в мире» помещается в визитницу
Гаджеты Наука и техника
00:26
С‐300 подняли по тревоге в Кировской области
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение