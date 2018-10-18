Стивен Сигал захотел выучить русский язык

Стивен Сигал поработал в МИД и решил выучить русский язык

Актеру, который принимает участие в форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым» в Краснодаре , задали вопрос о том, насколько хорошо он оценивает свои знания. «Мне нужен репетитор, мне нужно позаниматься», — ответил он.

Американец также напомнил, что имеет русские корни, и Россия кажется ему близкой.

В августе 2018 года Сигала взяли на должность спецпредставителя на общественных началах МИД России. В ведомстве уточнили, что актер займется проектами в области культуры, искусства, науки, образования и спорта. Также сообщалось, что он не будет получать денежное вознаграждение за работу.