Соболезнования Климкина возмутили интернет

По словам Климкина, он не хочет, чтобы реакцию Украины на случившееся назвали циничной.

«Сочувствуем семьям погибших. Но честным и легитимным является вопрос: возможен ли подобный ужас без атмосферы, которая царит в России и которую она принесла на мирный остров?» — написал он.

Некоторые комментаторы назвали слова Климкина бредом.

«Заткните кто нибудь его! Причем политика и то, что случилось? Павло Климкин, иногда надо просто помолчать… Хотя весь Мир уже привык к бреду «сивой кобылы», — написал один из пользователей (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Павлик, вот к тебе чес слово подходит выражение из советского фильма «Когда Вы говорите, Иван Васильевич, ощущение, что Вы бредите», — добавил @amdn_blog.

Также пользователи посоветовали Климкину обратить внимание на атмосферу, царящую на Украине.

«<…> Гражданские активисты избивают тех, кто имеет свою точку зрения. Полицаи их не трогают. Вытираны АТО могут убить кого угодно и им за это ничего не будет. В стране царит атмосфера липкого страха и остервенелой безысходности», — заявил @outcast37.

« А если бы, не дай бог, это произошло в Тамбове? Были бы "соболезнования"?» — поинтересовался @max_serpent.

Взрыв в керченском политехническом колледже произошел днем 17 октября. После этого 18-летний студент колледжа Владислав Росляков открыл огонь из ружья по учащимся и преподавателям.

В результате нападения погиб 21 человек, в больницах остаются более 40 пострадавших. По версии следователей, Росляков покончил с собой.