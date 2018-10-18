Пока вы спали: Разрешение на оружие получат не все 

Терезу Мэй обвинили в повторах
Европейский союз и Великобритания не сумели договориться о сделке по брекситу. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил канцлер Австрии. По словам Себастьяна Курца, в ходе брюссельского саммита ЕС премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй произнесла множество слов, которые уже произносила, что не поспособствовало продвижению переговоров по сделке. При этом австрийский канцлер отметил, что и не ждал какого-либо прорыва по итогам нынешнего саммита, однако он может произойти в течение нескольких ближайших месяцев.
Слишком "юным" не дадут оружие
Россиянам следует запретить охотиться до 21 года. С таким предложением, как сообщает РИА Новости, выступил глава общественного совета при МВД Анатолий Кучерена. По его словам, выдавать разрешение на охотничье оружие, «может быть», следует не с 18, а с 21 года.
«Игра гормонов, нестабильное психологическое состояние», — объяснил адвокат необходимость не выдавать оружие слишком «юным» россиянам.
Перевод пенсионных накоплений могут упростить
Крупнейшие банки лоббируют, а три министерства и ЦБ поддерживают упрощение подачи заявления о переводе пенсионных накоплений. По информации «Коммерсанта», на минувшей неделе Министерство труда обсудило и поддержало смену квалифицированной электронной подписи на простую электронную подпись при переводе гражданами своих накоплений через Единый портал госуслуг и личный кабинет застрахованного лица Пенсионного фонда РФ. В Сбербанке и ВТБ, которые, как отмечает издание, лоббируют смену КЭП на ПЭП, считают, что квалифицированная электронная подпись слишком сложна для россиян. В свою очередь, в ПФР опасаются, что простая электронная подпись не сможет обеспечить должный уровень безопасности при переводах.
Почему школы беззащитны
Российские школы недостаточно безопасны из-за до сих пор не выделенных бюджетных средств, заявил «Известиям» глава Федерального координационного центра руководителей охранных структур. По словам Александра Козлова, действующие законы обязывают все образовательные учреждения, в которых учатся более 50 человек, заключать договоры с ЧОПами, которые бы их охраняли. Однако, отмечает член Общественной палаты РФ, это происходит не во всех районах и регионах России, так как там до сих пор не выделены на это бюджетные деньги.
Названы самые «богатые» профессии
Работники сфер финансов, добычи полезных ископаемых и информации и связи зарабатывают больше всех остальных россиян. По данным «Российской газеты», специалисты аналитического центра НАФИ подсчитали, что в первой половине нынешнего года граждане, занятые в сфере финансов, получали в среднем 87,9 тысячи рублей в месяц, занятые в сфере добычи полезных ископаемых — 86,9 тысячи, а в сфере информации и связи — 70,8 тысячи.