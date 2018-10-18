Названы самые прибыльные профессии в России

Названы самые доходные профессии в России

Финансисты в России зарабатывают больше всех остальных. К такому выводу, как сообщает «Российская газета», пришли в НАФИ.

Специалисты аналитического центра провели обзор статистики российского рынка труда за первую половину 2018 года. Согласно его результатам, самые высокие зарплаты у россиян, которые работают в финансовой сфере — в среднем чуть более 87,9 тысячи рублей.

Вторыми по уровню средних зарплат стали работники сферы добычи полезных ископаемых (86,9 тысячи), а третьими — сферы связи и информации (70,8 тысячи).

Меньше других в месяц зарабатывают работники гостиничной сферы и сферы общественного питания (25,8 тысячи), сфер сельского и лесного хозяйств, охоты и рыболовства (28,2 тысячи), водоснабжения, водоотведения и организации сбора и утилизации отходов (30,5 тысячи).

Согласно подсчетам НАФИ, средняя номинальная зарплата в России составляет немногим менее 37 тысяч рублей после вычета налога.