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Названы самые прибыльные профессии в России
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Названы самые доходные профессии в России 

Рамблер + ещё 3 3 часа назад
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Pres
Финансисты в России зарабатывают больше всех остальных. К такому выводу, как сообщает «Российская газета», пришли в НАФИ.
Специалисты аналитического центра провели обзор статистики российского рынка труда за первую половину 2018 года. Согласно его результатам, самые высокие зарплаты у россиян, которые работают в финансовой сфере — в среднем чуть более 87,9 тысячи рублей.
Вторыми по уровню средних зарплат стали работники сферы добычи полезных ископаемых (86,9 тысячи), а третьими — сферы связи и информации (70,8 тысячи).
Меньше других в месяц зарабатывают работники гостиничной сферы и сферы общественного питания (25,8 тысячи), сфер сельского и лесного хозяйств, охоты и рыболовства (28,2 тысячи), водоснабжения, водоотведения и организации сбора и утилизации отходов (30,5 тысячи).
Согласно подсчетам НАФИ, средняя номинальная зарплата в России составляет немногим менее 37 тысяч рублей после вычета налога.
Комментарии24
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