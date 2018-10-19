В Керчи открестились от «особенных» похорон Рослякова

Мэр Керчи не подтвердил, что стрелка будут хоронить в секторе для безродных

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Рослякова похоронят через две недели отдельно от убитых — "на кладбище в секторе для безродных".

"Информации о том, что его похоронят на отдельном секторе, нет, это ложная информация. Его похоронят после проведения всех экспертиз, сейчас идут еще мероприятия", — сообщил Бороздин.

Решение о месте захоронения Рослякова примут его родственники, добавил собеседник агентства.

В пятницу в Керчи состоятся похороны 16 погибших в результате стрельбы в политехническом колледже. Родные остальных погибших приняли решение провести прощание в других регионах. Все расходы по похоронам на себя взяло правительство Крыма.

Студент четвертого курса 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.