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В Керчи открестились от «особенных» похорон Рослякова
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Мэр Керчи не подтвердил, что стрелка будут хоронить в секторе для безродных 

РИА Новости + ещё 138 1 час назад
Студента Владислава Рослякова, который устроил перестрелку и взрыв в керченском политехническом вузе, похоронят после проведения необходимых экспертиз в установленном порядке, решение о месте захоронения примут родственники, сказал РИА Новости глава администрации Керчи Сергей Бороздин.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Рослякова похоронят через две недели отдельно от убитых — "на кладбище в секторе для безродных".
"Информации о том, что его похоронят на отдельном секторе, нет, это ложная информация. Его похоронят после проведения всех экспертиз, сейчас идут еще мероприятия", — сообщил Бороздин.
Решение о месте захоронения Рослякова примут его родственники, добавил собеседник агентства.
В пятницу в Керчи состоятся похороны 16 погибших в результате стрельбы в политехническом колледже. Родные остальных погибших приняли решение провести прощание в других регионах. Все расходы по похоронам на себя взяло правительство Крыма.
Студент четвертого курса 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.
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