На Урале нашли уникальные изумруды-близнецы

На Среднем Урале нашли уникальные изумруды-близнецы

В самой по себе находке костей мамонтов, удивительного, конечно, ничего нет. На Урале, в Сибири, в Якутии местные жители довольно часто находят останки древних животных. Уникальность находки на Гыданском полуострове в ЯНАО в том, что было обнаружено редкое скопление костей новорожденных животных. Не только мамонтят, но и овцебыков, первобытных бизонов, северных оленей.

Конечно, на уральском месторождении, кстати, единственном в России , извлекали и более внушительные экземпляры зеленых драгоценных камней. Но эта находка уникальна зеркальной похожестью кристаллов.

— Минералы, как правило, всегда отличаются размером, гранями, цветностью. А эти — как близнецы, словно росли вместе, даже глубокий зеленый окрас у них одинаковый, — пояснили в пресс-службе добывающего предприятия.

Интересно, что обнаружила камни спустя шесть месяцев после извлечения из-под земли одна из сотрудниц фабрики, где перемывали старую породу.

Специалисты уже оценили найденные кристаллы. Их прозрачность и цвет отнесли к высоким показателям. Оба изумруда темно-зеленые, с минимальными вкраплениями и трещинами. По предварительной оценке, стоимость "близнецов" — более полутора миллионов рублей. Самоцветы сначала предложат специалистам Гохрана для пополнения государственного фонда и только после этого покажут ювелирам и коллекционерам.

Добыча зеленых самоцветов на Урале началась еще в 1834 году. Но дело оказалось не таким уж прибыльным, и вскоре прииск передали англо-французской "Новой компании изумрудов", которая купила концессию за десять тысяч рублей в год. После революции рудником завладели хитники (старатели-нелегалы). Через два года месторождение национализировали, разделили на участки и передали в пользование старательским артелям. Государству прииск вернулся в 1927 году, но уже через пару лет здесь начали добывать бериллиевую руду буровзрывным способом, и большая часть изумрудов просто уничтожалась. Добыча самоцветов возобновилась только в середине шестидесятых годов.

По утверждению экспертов, отличительная особенность малышевских изумрудов — желтоватый оттенок, не свойственный таким минералам. В 2016 году на прииске добыли 120 килограммов камней. Через год часть самородков, весом от 14 граммов до 1,7 килограмма, впервые попала на открытый аукцион в Санкт-Петербурге. Раньше крупные изумруды продавали исключительно Гохрану и все сделки держали в тайне.

На заметку

Самый большой уральский изумруд (сросток из шести кристаллов) весом 6 килограммов 550 граммов (32 750 каратов) добыли на Малышевском месторождении в 1989 году. Находку назвали "Шахтерская слава". Самородок входит в десятку лучших изумрудов мира.

Еще один знаменитый свердловский изумруд, которым гордятся геологи, — сросток из трех кристаллов "Президент" весом 1 172 грамма (5 860 каратов). Его обнаружили в 1993 году и назвали в честь Бориса Ельцина

А накануне 2018 года на руднике нашли изумруд весом почти 1,6 килограмма.