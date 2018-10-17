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Мединский сделал выговор главе Росгосцирка
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Мединский сделал выговор руководителю Росгосцирка 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский сделал выговор генеральному директору Росгосцирка Дмитрию Иванову за нарушение сроков завершения капремонта Омского цирка. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства.
"Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский сделал выговор генеральному директору Росгосцирка Дмитрию Иванову "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее за собой неэффективную работу предприятия" в связи с нарушением сроков завершения капремонта Омского цирка. Приказ о дисциплинарном взыскании был подписан 11 октября 2018 года", — говорится в сообщении.
По словам пресс-секретаря главы Минкультуры России Юрия Бондаренко, "основанием для выговора стало нарушение сроков завершения капитального ремонта здания Омского государственного цирка".
"Цирк был сдан в эксплуатацию, однако некоторые внутренние работы не были завершены, в частности, они касались установки систем вентиляции, дымоудаления, кондиционирования. Совещание с участием министра по этому поводу прошло в марте этого года. На нем руководство Росгосцирка заверило, что все недочеты устранят до октября, однако этого не произошло. Кроме того, Владимир Мединский не был уведомлен о срыве сроков", — добавлил Бондаренко.
По информации пресс-службы, Росгосцирк обязуется до 17 октября представить план-график завершения работ по капремонту цирка, а профильный департамент Минкультуры России должен собрать предложения по укреплению кадрового состава Росгосцирка по направлению строительства и капитального ремонта, а также определить кандидатуры должностных лиц, ответственных за руководство указанным направлением.
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