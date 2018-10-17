В соцсетях появились хэштеги в поддержку жителей Керчи 

Хэштеги в поддержку жителей Керчи появились в соцсетях после трагедии в колледже, пользователи соцсетей выражают соболезнования и поддержку пострадавшим и семьям погибших.
Пользователи соцсетей из разных регионов России публикуют фотографии горящих свечей, цветов, кадры с места происшествия, фотографии с видами Керчи с подписями "Скорбим", "Соболезнуем", "Керчь 17.10.2018".
Фотографии сопровождаются хэштегами #керчьмыстобой, #керчьмырядом, #керчьмысвами, #скорбим, #страшнаятрагедия.
В соцсетях появляются фото из Сочи, Туапсе, Владикавказа, Татарстана, Владивостока, Санкт-Петербурга и других городов и регионов России.
Сегодня 17.10.2018 в г. Керчь в политехническом колледже произошла страшная трагедия. Соболезнуем родным и близким погибших при взрыве. Скорейшего выздоровления пострадавшим!#КерчьМыСТобой pic.twitter.com/9lOSVV6F9x— Анна Бочкарева (@AnnieBochkareva) 17 октября 2018 г.
По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли до 19 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.