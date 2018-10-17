В соцсетях появились хэштеги в поддержку жителей Керчи 

Сегодня 17.10.2018 в г. Керчь в политехническом колледже произошла страшная трагедия. Соболезнуем родным и близким погибших при взрыве. Скорейшего выздоровления пострадавшим!#КерчьМыСТобой pic.twitter.com/9lOSVV6F9x— Анна Бочкарева (@AnnieBochkareva) 17 октября 2018 г.