Крымский мост взят под усиленную охрану

Службы безопасности Крымского моста перевели на усиленное патрулирование после ЧП в Керчи

Службы, обеспечивающие транспортную безопасность Крымского моста, переведены на усиленный режим патрулирования после взрыва в Керчи . Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ФКУ "Упрдор "Тамань".

"Службы, обеспечивающие транспортную безопасность Крымского моста, переведены на учащенный режим патрулирования", — сказали в пресс-службе.

Как сообщил вице-премьер республики Игорь Михайличенко , в Крыму усилены меры безопасности после взрыва в колледже.

"Да", — сказал он, отвечая на вопрос, усилены ли меры в Крыму в связи с произошедшим в Керчи.

Взрыв произошел днем в среду в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 10 человек, около 50 пострадали. Согласно информации Национального антитеррористического комитета, в здании сработало неустановленное взрывное устройство. Возбуждено дело по статье "Теракт".

В районе ЧП ограничено движение общественного транспорта.