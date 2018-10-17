Крымский мост взят под усиленную охрану

Службы, обеспечивающие транспортную безопасность Крымского моста, переведены на усиленный режим патрулирования после взрыва в Керчи. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ФКУ "Упрдор "Тамань".
"Службы, обеспечивающие транспортную безопасность Крымского моста, переведены на учащенный режим патрулирования", — сказали в пресс-службе.
Как сообщил вице-премьер республики Игорь Михайличенко, в Крыму усилены меры безопасности после взрыва в колледже.
"Да", — сказал он, отвечая на вопрос, усилены ли меры в Крыму в связи с произошедшим в Керчи.
Взрыв произошел днем в среду в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 10 человек, около 50 пострадали. Согласно информации Национального антитеррористического комитета, в здании сработало неустановленное взрывное устройство. Возбуждено дело по статье "Теракт".
В районе ЧП ограничено движение общественного транспорта.