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Крымский мост взят под усиленную охрану
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Службы безопасности Крымского моста перевели на усиленное патрулирование после ЧП в Керчи 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости / Инфоцентр "Крымский мост"
Службы, обеспечивающие транспортную безопасность Крымского моста, переведены на усиленный режим патрулирования после взрыва в Керчи. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ФКУ "Упрдор "Тамань".
"Службы, обеспечивающие транспортную безопасность Крымского моста, переведены на учащенный режим патрулирования", — сказали в пресс-службе.
Как сообщил вице-премьер республики Игорь Михайличенко, в Крыму усилены меры безопасности после взрыва в колледже.
"Да", — сказал он, отвечая на вопрос, усилены ли меры в Крыму в связи с произошедшим в Керчи.
Взрыв произошел днем в среду в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 10 человек, около 50 пострадали. Согласно информации Национального антитеррористического комитета, в здании сработало неустановленное взрывное устройство. Возбуждено дело по статье "Теракт".
В районе ЧП ограничено движение общественного транспорта.
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