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Тест: Есть ли в вас ген нищеты?
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«Убивали всех, кого могли найти»
«Убивали всех, кого могли найти»

Тест: Есть ли в вас ген нищеты? 

Рамблер 1 час назад
Фото: BBC
Семнадцатого октября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Он был учрежден Генассамблеей ООН в 1992 году. В нашей стране по состоянию на конец прошлого года насчитывалось 20,3 миллиона бедняков — граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума, писала "Российская газета" со ссылкой на Росстат. Да, есть, с чем бороться.
Однако психологи утверждают, что нищета кроется не в кошельках, а в головах. Другими словами: человек беден, потому что у него такой характер. За такое поведение и мотивацию отвечают определенные психологические признаки. Проверьте, есть ли они у вас.
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