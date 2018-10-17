Тест: Есть ли в вас ген нищеты?

Семнадцатого октября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Он был учрежден Генассамблеей ООН в 1992 году. В нашей стране по состоянию на конец прошлого года насчитывалось 20,3 миллиона бедняков — граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума, писала "Российская газета" со ссылкой на Росстат . Да, есть, с чем бороться.

Однако психологи утверждают, что нищета кроется не в кошельках, а в головах. Другими словами: человек беден, потому что у него такой характер. За такое поведение и мотивацию отвечают определенные психологические признаки. Проверьте, есть ли они у вас.