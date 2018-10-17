Пока вы спали: Сбербанк заплатит за «Спасибо» 

Крым установил туристический рекорд
Крым побил рекорд по количеству туристов-иностранцев, сообщил РИА Новости глава туристического комитета местного парламента. По словам Алексея Черняка, в январе-сентябре 2018 года на полуострове побывали граждане 132 государств, тогда как в «украинский период» Крым посещали представители «ориентировочно» не более 50 стран.
Банкоматы станут бесконтактными
40 самых крупных по активам банков вскоре позволят клиентам совершать операции в банкоматах при помощи смартфонов. Об этом их представители рассказали «Известиям». Сейчас банки внедряют в банкоматы возможность совершения операций посредством платежных систем Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay, которые позволят клиентам кредитных организаций совершать операции, приложив к банкомату смартфон.
Ипотека прекратит бить рекорды
Российский рынок ипотеки перестанет расти рекордными темпами. К такому выводу, как сообщает «Коммерсант», пришли специалисты «Эксперт РА». Согласно исследованию рейтингового агентства, базовым прогнозом развития рынка ипотеки в 2019 году является сокращение рекордных темпов выдачи жилищных займов нынешнего года на 8-9% — до 2,5 триллиона рублей.
Сбербанк заплатит за «Спасибо»
Сбербанк позволил клиентам обналичить накопленные бонусы «Спасибо». По данным «Ведомостей», обменять «Спасибо» на рубли смогут лишь самые активные участники акции — те, кто достиг уровня привилегий «Больше, чем спасибо». При обмене за один бонус «Спасибо» можно будет получить 50 копеек, причем ежемесячно можно будет обналичить не более 10 тысяч бонусов, то есть получить не более пяти тысяч рублей.
ВС не вернул «Сименсу» турбины
Верховный суд России не стал рассматривать жалобу немецкого концерна «Сименс» на отказ в иске о возврате перепроданных в Крым газовых турбин. По информации «Коммерсанта», решение не передавать дело в коллегию по экономическим спорам ВС принял два дня назад, фактически лишив «Сименс» возможности вернуть турбины. Теперь немецкая компания может лишь пожаловаться на отказ председателю ВС или его заместителю.