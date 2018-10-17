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Крым установил новый исторический рекорд
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Крым установил исторический рекорд по визиту иностранцев из различных стран 

РИА Новости + ещё 8 52 минуты назад
Крым в текущем году посетили представители 132 стран мира, что является своеобразным историческим рекордом, заявил глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
"Представители 132 стран побывали в Крыму за десять месяцев этого года. Это рекорд за всю историю Крыма. Несмотря на санкции, к нам едут иностранцы. В украинский период полуостров посещали представители ориентировочно из 50 стран", — сказал РИА Новости Черняк.
По его словам, география стран, представители которых побывали в российском Крыму в текущем году, поражает своим разнообразием.
"Это ближнее, дальнее и очень дальнее зарубежье, в том числе США, Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Канада и прочие. Представители этих стран все отметились в Крыму, небольшими, но организованными группами. Одним из факторов привлечения иностранных туристов стал лечебный туризм. Им наплевать на санкции и что там говорят о Крыме, они уже на своем опыте знают, что лечение у нас на высшем уровне и заменить его ничем невозможно", — сказал Черняк.
По его словам, крымские санатории востребованы у иностранцев на протяжении всего года.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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