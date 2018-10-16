Ещё
РПЦ назвала цель разрыва отношений с Константинополем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РПЦ назвала цель разрыва отношений с Константинополем 

Lenta.ru 1 час назад
Решение Синода РПЦ о прекращении евхаристического общения было вынужденной жесткостью. Об этом заявил РБК председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
«Это не попытка кого-то победить или что-то доказать — это единственно возможное для нас поведение, но целью оно имеет только одно — восстановление братского общения с теми, с кем оно было прервано», — отметил Легойда.
Турецкая церковь пошла против Константинополя
По его словам, в сложившейся ситуации нет ничего хорошего, но РПЦ не в чем себя упрекнуть.
«РПЦ предприняла все дипломатические усилия: патриарх Кирилл лично летал в Стамбул и несколько часов общался с патриархом константинопольским, чтобы предостеречь его от таких последствий», — добавил представитель Русской церкви.
Ранее 15 октября Священный синод РПЦ сообщил о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение было принято после действий Вселенского патриархата, который снял анафему с глав двух неканонических украинских церквей и продолжил процедуру предоставления томоса украинской церкви.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии31
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США о гибели своего пилота при крушении Су-27 на Украине287
Израильский блогер напугал рассуждениями о Крымском мосте90
Турецкая церковь пошла против Константинополя404
Новая версия гибели «Курска» и другие события дня51
СМИ сообщили о расчленении тела журналиста в Стамбуле5
Видео
00:51
Что известно о крушении Су-27 на Украине
Происшествия Статьи
00:28
Домитинговался: Пашинян подал в отставку
В мире Статьи
04:08
Турецкая церковь пошла против Константинополя
Общество
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
01:33
«Пережиток прошлого»: Греф выступил против физматшкол
Общество Статьи
00:59
Новая версия гибели «Курска» и другие события дня
В мире
00:28
Пашинян подал в отставку
Кавказ В мире
01:01
На Украине произошла трагедия с Су-27
Армия В мире
04:25
«РПЦ практически потеряла Белорусскую церковь»
Общество
Популярная блогерша разбилась в ДТП в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение