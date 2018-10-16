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Израильский блогер напугал рассуждениями о Крымском мосте
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Израильский блогер напугал украинцев рассуждениями о Крымском мосте 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Украинский сайт «Обозреватель» приводит утверждение израильского блогера Eli Belenson, который считает, что геологические исследования, проведенные перед началом строительства Крымского моста, якобы оказались некачественными, в результате опоры моста установили на грунт низкой плотности.
По словам блогера, при строительстве Крымского моста его опоры якобы установили на полужидкие глины низкой плотности и на рыхлый и пористый ил.
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«Если мы обопрем массивную конструкцию на недостаточно твердое основание, отдельные ее части или вся конструкция целиком могут неравномерно просесть, деформироваться и, в конечном результате, разрушиться», — цитирует блогера украинский сайт «Обозреватель».
Блогер утверждает, что геозыскания перед началом строительства провели некачественно, а выяснилось это, когда мост уже строили полным ходом.
«Советские, а затем и российские ГОСТы, запрещали опирать подобные конструкции на что-либо, кроме твердого скального основания… Даже не на песок. И не на глину. Но, как мы видим из приведенных геоизысканий, на глубине, в которую, согласно планам строительства КМ должны опирать сваи (до 58 метров глубиной) никакого скального основания не обнаружено (см. нижнюю строчку таблицы, выделенную красным). Более того, не обнаружено там даже песка. Но и этого мало — даже глину там не обнаружили», — утверждает блогер.
Напомним, 1 октября по Крымскому мосту было открыто движение грузовиков.
В мае президент России Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста.
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