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Клюзе неприятно удивило предложение Минкульта
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«Убивали всех, кого могли найти»

Франсуа Клюзе удивился предложению дать фильму «Как прогулять школу с пользой» рейтинг 16+ 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Французский актер Франсуа Клюзе, звезда кинохита "1+1", удивлен предложением Министерства культуры РФ дать семейной картине с его участием "Как прогулять школу с пользой" прокатное удостоверение с рейтингом 16+. Об этом артист сказал во вторник в интервью ТАСС.
Картина выходит в российский прокат 25 октября. "Мы располагаем информацией, что фильму планируют дать возрастное ограничение 16+", — сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании "Пионер", занимающейся прокатом картины. ТАСС также запросил комментарий Минкультуры.
"Честно говоря, для меня это сюрприз, я не очень понимаю причину этого решения, — сказал актер. — В фильме есть серьезный гуманистический посыл. Не вижу, в чем эта картина могла бы повредить детям младше 16 лет". По словам артиста, в ленте "нет ни намека на насилие, на порнографию, даже нет любовной истории". Он добавил, что "удивлен и озадачен" подобным предложением Минкультуры.
"Насколько мне известно, на афише в России, как и во Франции, стоит рейтинг "6+", — продолжил Франсуа Клюзе. — Фильм адресуется всем людям, которые могут усидеть в кресле несколько часов. В картине самые маленькие дети увидят то, что они видели в сказках — пробежала лисичка, проскакал зайчик. История мальчика-сироты, который находит свое место в жизни, знакома всем детям".
"Как прогулять школу с пользой" — новый фильм режиссера и путешественника Николя Ванье, снявшего первую часть кинотрилогии "Белль и Себастьян". Как сказано в аннотации, "вслед за городским мальчиком Полем, зрителям предстоит узнать то, чему в школе не учат, а именно — как жить в реальном мире".
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