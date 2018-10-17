Клюзе неприятно удивило предложение Минкульта

Франсуа Клюзе удивился предложению дать фильму «Как прогулять школу с пользой» рейтинг 16+

Картина выходит в российский прокат 25 октября. "Мы располагаем информацией, что фильму планируют дать возрастное ограничение 16+", — сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании "Пионер", занимающейся прокатом картины. ТАСС также запросил комментарий Минкультуры.

"Честно говоря, для меня это сюрприз, я не очень понимаю причину этого решения, — сказал актер. — В фильме есть серьезный гуманистический посыл. Не вижу, в чем эта картина могла бы повредить детям младше 16 лет". По словам артиста, в ленте "нет ни намека на насилие, на порнографию, даже нет любовной истории". Он добавил, что "удивлен и озадачен" подобным предложением Минкультуры.

"Насколько мне известно, на афише в России, как и во Франции, стоит рейтинг "6+", — продолжил Франсуа Клюзе. — Фильм адресуется всем людям, которые могут усидеть в кресле несколько часов. В картине самые маленькие дети увидят то, что они видели в сказках — пробежала лисичка, проскакал зайчик. История мальчика-сироты, который находит свое место в жизни, знакома всем детям".