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Назван самый дешевый горнолыжный курорт Европы
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Назван самый дешевый горнолыжный курорт Европы 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Amorphisman
Первое место занял один из главных горнолыжник курортов Болгарии — город Банско, сообщает Lonely Planet.
Стоимость отдыха на шесть дней в Банско составляет около 460 евро на человека.
Второе место рейтинга занимает Бардонеккия в итальянском Пьемонте, третье — Краньска Гора в Словении, занимавшая первое место в рейтинге прошлого года. Замкнули пятерку Вемдален в Швеции и Раурис в Австрии.
Также в десятку вошли Эльмау (Австрия), Сестриере и Ла-Туиль (Италия), Сольдеу (Андорра) и Червиния (Италия).
При составлении рейтинга учитывалась стоимость шестидневного ски-пасса, проката снаряжения, обедов на склонах, а также напитков — кофе, пива и вина.
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