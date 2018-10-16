ФСИН рассказала о меню Сенцова в колонии

Осужденный за терроризм в Крыму режиссер Олег Сенцов , которого Украина считает своим гражданином, в процессе восстановления после длившейся с середины мая голодовки питается по специальной диете и даже принимает водные гигиенические процедуры. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.

"Например, сегодня утром на завтрак у него была овсяная каша, кисломолочные продукты, включая йогурты, паровые мясные шарики. На обед — суп с картошкой и мясным бульоном с кусочками говядины, на второе — картофельное пюре с паровой говядиной, овощи и кисель. На ужин — рыбное суфле с припущенным диетическим соусом, гречневая каша, салат из тертой моркови, сладкий чай и печенье. На полдник — стакан кефира", — сказал Максименко.

По словам замдиректора ФСИН, Сенцов практически восстановил свой вес, который у него был до голодовки.

"Слухи о его [Сенцова] госпитализации не соответствуют действительности. Его состояние мы оцениваем как стабильное и хорошее, я бы даже сказал, как удовлетворительное", — сообщил замдиректора ФСИН, курирующий вопросы медицины.

"Процесс его восстановления опережает все графики, которые установили врачи. На сегодняшнее утро его вес составил 80,2 кг, то есть он практически восстановил тот вес, с которого начал голодовку", — заметил Максименко.

Кроме питания Сенцов продолжает получать медикаментозную поддержку. "Все органы работают хорошо и врачи довольны тем, как идет процесс восстановления. Он остается под контролем врачей, они считают, что голодовка была прекращена более чем вовремя, это позволило избежать возможных необратимых процессов", — добавил замглавы ФСИН.