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ФСИН рассказала о меню Сенцова в колонии
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ФСИН рассказала о меню Сенцова в колонии 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Осужденный за терроризм в Крыму режиссер Олег Сенцов, которого Украина считает своим гражданином, в процессе восстановления после длившейся с середины мая голодовки питается по специальной диете и даже принимает водные гигиенические процедуры. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.
"Например, сегодня утром на завтрак у него была овсяная каша, кисломолочные продукты, включая йогурты, паровые мясные шарики. На обед — суп с картошкой и мясным бульоном с кусочками говядины, на второе — картофельное пюре с паровой говядиной, овощи и кисель. На ужин — рыбное суфле с припущенным диетическим соусом, гречневая каша, салат из тертой моркови, сладкий чай и печенье. На полдник — стакан кефира", — сказал Максименко.
По словам замдиректора ФСИН, Сенцов практически восстановил свой вес, который у него был до голодовки.
"Слухи о его [Сенцова] госпитализации не соответствуют действительности. Его состояние мы оцениваем как стабильное и хорошее, я бы даже сказал, как удовлетворительное", — сообщил замдиректора ФСИН, курирующий вопросы медицины.
"Процесс его восстановления опережает все графики, которые установили врачи. На сегодняшнее утро его вес составил 80,2 кг, то есть он практически восстановил тот вес, с которого начал голодовку", — заметил Максименко.
Кроме питания Сенцов продолжает получать медикаментозную поддержку. "Все органы работают хорошо и врачи довольны тем, как идет процесс восстановления. Он остается под контролем врачей, они считают, что голодовка была прекращена более чем вовремя, это позволило избежать возможных необратимых процессов", — добавил замглавы ФСИН.
"Наша задача — чтобы Сенцов вышел на свободу по отбытию наказания не только с чистой совестью, но и с нормальным здоровьем и продолжал жить дальше. Сейчас он занимается специальной лечебной гимнастикой и продолжает работать над сценарием", — рассказал Максименко.
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