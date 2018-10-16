Ещё
Православным россиянам предрекли новые проблемы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Православным россиянам предрекли новые проблемы 

Lenta.ru + ещё 130 3 часа назад
Фото: Shutterstock
Православных россиян, посещающих греческий полуостров Афон, ожидают серьезные проблемы с получением виз. Об этом корреспондент гостелевидения Греции Димитриос Лиатсос рассказал радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, у россиян появились проблемы с оформлением визы в Грецию еще с июля. Однако он уверен, что недавнее решение Синода Русской православной церкви только усугубит ситуацию в будущем.
«Будут ли теперь проблемы, после вчерашнего ответного решения РПЦ и Святого Синода? Будут, потому что, к сожалению, Афон находится под юрисдикцией Константинопольского патриархата и, конечно, для русских, которые посещают Афон, будут серьезные проблемы», — уточнил Лиатсос
Ранее 16 октября стало известно, что у россиян возникли трудности с получением виз для посещения греческого полуострова Афон.
15 октября стало известно, что прихожане РПЦ не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон в Греции из-за разрыва общения между Московским и Константинопольским патриархатами. Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков пояснил, что верующие РПЦ не смогут участвовать в богослужениях, причащаться, молиться и принимать участие в других таинствах, которые будут проводиться в храмах под юрисдикцией Константинополя.
15 октября в Минске прошло заседание Синода Русской православной церкви, на котором священнослужители признали невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Руководитель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион подчеркнул, что такое решение Синод вынудили принять последние действия Вселенского патриархата.
На горе Афон расположено 20 православных монастырей, которые с 1312 года находятся под юрисдикцией Константинопольского патриархата. Это место считается крупнейшим в мире средоточием православного монашества и почитается как земной удел Богородицы — земля, которая находится под особенным покровительством Божией Матери.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турецкая церковь пошла против Константинополя273
Новая версия гибели «Курска» и другие события дня30
Восстановлена картина смертельного ДТП с блогершой23
Популярная блогерша разбилась в ДТП в Москве220
Познер нашел виновных в бедности россиян185
Видео
00:51
Что известно о крушении Су-27 на Украине
Происшествия Статьи
00:28
Домитинговался: Пашинян подал в отставку
В мире Статьи
04:08
Турецкая церковь пошла против Константинополя
Общество
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
01:33
«Пережиток прошлого»: Греф выступил против физматшкол
Общество Статьи
00:59
Новая версия гибели «Курска» и другие события дня
В мире
00:28
Пашинян подал в отставку
Кавказ В мире
01:01
На Украине произошла трагедия с Су-27
Армия Войска
04:25
«РПЦ практически потеряла Белорусскую церковь»
Общество
Популярная блогерша разбилась в ДТП в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение