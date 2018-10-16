Православным россиянам предрекли новые проблемы

По его словам, у россиян появились проблемы с оформлением визы в Грецию еще с июля. Однако он уверен, что недавнее решение Синода Русской православной церкви только усугубит ситуацию в будущем.

«Будут ли теперь проблемы, после вчерашнего ответного решения РПЦ и Святого Синода? Будут, потому что, к сожалению, Афон находится под юрисдикцией Константинопольского патриархата и, конечно, для русских, которые посещают Афон, будут серьезные проблемы», — уточнил Лиатсос

Ранее 16 октября стало известно, что у россиян возникли трудности с получением виз для посещения греческого полуострова Афон.

15 октября стало известно, что прихожане РПЦ не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон в Греции из-за разрыва общения между Московским и Константинопольским патриархатами. Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков пояснил, что верующие РПЦ не смогут участвовать в богослужениях, причащаться, молиться и принимать участие в других таинствах, которые будут проводиться в храмах под юрисдикцией Константинополя.

15 октября в Минске прошло заседание Синода Русской православной церкви, на котором священнослужители признали невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Руководитель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион подчеркнул, что такое решение Синод вынудили принять последние действия Вселенского патриархата.

На горе Афон расположено 20 православных монастырей, которые с 1312 года находятся под юрисдикцией Константинопольского патриархата. Это место считается крупнейшим в мире средоточием православного монашества и почитается как земной удел Богородицы — земля, которая находится под особенным покровительством Божией Матери.