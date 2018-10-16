Россияне поддержали разрыв с Константинополем

Большинство россиян (75 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что РПЦ должна была разорвать отношениях с Константинопольским патриархатом, ведь «такое терпеть нельзя».

У респондентов спросили: «Вы согласны с тем, что РПЦ должна была разорвать отношения с Константинополем из-за отделения УПЦ?». Не согласились с эти 14 процентов опрошенных, по мнению которых «худой мир лучше доброй ссоры».

Еще 11 процентов респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 10 440 человек.

Ранее Священный Синод Константинопольской церкви прекратил действие указа 1686 года, которым Киевская митрополия была передана Московскому патриархату. Также Константинополь снял анафему с неканонических церквей — УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Это делает возможным предоставление единой украинской церкви автокефалии.

После этого РПЦ разорвала отношения с Константинополем. Предоставление Украине автокефалии в РПЦ назвали «войной против единства всего мирового православия» и нарушением церковных канонов.