Названы любимые «праздничные направления» россиян

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Треть россиян уезжают из родного города на длинные выходные 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Онлайн-агентство OZON.travel провело опрос среди своих клиентов в преддверии ноябрьских праздников и выяснило, насколько популярны короткие поездки на длинные выходные.
Так, 33% респондентов ответили, что всегда стараются уехать даже на три дня, 25% готовы отправиться в поездку только если удается взять дополнительные дни отдыха, а 21% согласны уехать только на очень длинные — майские или новогодние праздники. Никогда не уезжает на праздники 18% ответивших.
Среди основных причин для коротких поездок 38% респондентов отмечают возможность купить заранее дешевый билет. Чуть меньше — 34% называют хорошую возможность чаще путешествовать, не уходя в долгий отпуск.
46% респондентов ответили, что путешествуют на длинные праздники только по России, 24% — отправляются в Европу, а 11% — в страны ближнего зарубежья. Цена билета — основной сдерживающий фактор при выборе поездки для 43% путешественников. Общая стоимость тура останавливает 32% респондентов.
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