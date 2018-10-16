Названы любимые «праздничные направления» россиян

Треть россиян уезжают из родного города на длинные выходные

Онлайн-агентство OZON.travel провело опрос среди своих клиентов в преддверии ноябрьских праздников и выяснило, насколько популярны короткие поездки на длинные выходные.

Так, 33% респондентов ответили, что всегда стараются уехать даже на три дня, 25% готовы отправиться в поездку только если удается взять дополнительные дни отдыха, а 21% согласны уехать только на очень длинные — майские или новогодние праздники. Никогда не уезжает на праздники 18% ответивших.

Среди основных причин для коротких поездок 38% респондентов отмечают возможность купить заранее дешевый билет. Чуть меньше — 34% называют хорошую возможность чаще путешествовать, не уходя в долгий отпуск.

46% респондентов ответили, что путешествуют на длинные праздники только по России, 24% — отправляются в Европу, а 11% — в страны ближнего зарубежья. Цена билета — основной сдерживающий фактор при выборе поездки для 43% путешественников. Общая стоимость тура останавливает 32% респондентов.