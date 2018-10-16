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Греф назвал физматшколы пережитком прошлого
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Греф назвал физматшколы пережитком прошлого 

РИА Новости + ещё 2 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Узкоспециализированные "математические" школы, в которых детей "пичкают" одним предметом, это пережиток прошлого, а математики и программисты в будущем будут все меньше и меньше востребованы, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Хорошая новость заключается в том, что в этом мире нужны будут не только математики и программисты. Более того, я думаю, их все меньше и меньше нужно будет. Поэтому, когда мы пытаемся сказать, что мы сейчас будем развивать специальности "математик" и "программист", мы попадём ровно в такую же ловушку, как у нас было какое-то время назад с юристами и экономистами", — сказал он, выступая на московском международном форуме "Открытые инновации".
"Нужны все специальности, нужны люди всех дарований и таланты. И не нужны нам математические школы. По-моему, это пережиток прошлого. Я категорический противник математических школ, потому что математические школы — это там, где отбирают людей и пичкают их одним монопредметом. Так было в Советском Союзе, и мне кажется, что это не очень хороший опыт. Важна хорошая математическая подготовка, но дети должны быть развиты очень равномерно, на 360 градусов", — подчеркнул Греф.
Глава Сбербанка также указал, что в настоящее время у работодателей, в частности, у Сбербанка, нет проблем с программистами. В то же время существует очень много специальностей, которые на должном уровне не готовятся.
"Поэтому мне кажется важным не допустить очередного перегиба", — заключил он.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".
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