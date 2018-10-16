Турецкая церковь пошла против Константинополя

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Турецкая православная церковь подала в суд на Константинопольский патриархат 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Турецкая православная церковь подала иск в суд на Константинопольский патриархат и патриарха Варфоломея, передает РИА "Новости".
Как заявил пресс-секретарь патриархата Турецкой православной церкви Севги Эренерол, иск подан на фоне решения приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине.
По ее словам, в иске указано, что «это дело политическое и далекое от религии».
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«У Варфоломея нет полномочий отправлять своих экзархов на Украину и давать автокефалию ее церкви. Статус Константинопольского патриарха, согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, ограничивается отправлением богослужений для проживающих в Турции греков», — сказала Эренерол.
Она также заявила, что Варфоломей превысил свои полномочия и вмешался во внутренние дела стран.. Ранее в Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией между РПЦ и Константинополем.
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