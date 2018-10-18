В Боровске сносят исторический центр

Администрация решила снести 19 домов XIX-XX веков и построить новые точные копии. Город в Калужской области до сих пор не получил статус исторического поселения федерального значения

городе Боровск Калужской области начали сносить историческую застройку в центре города. Об этом сообщает «КП-Калуга». Администрация города решила снести 19 домов XIX-XX веков. Глава Боровска Михаил Климов обещает построить вместо старых зданий новые точные копии. По его словам, эти здания «просто невозможно физически сохранить» из-за деревянных перекрытий и сыплющихся кирпичей.

Активисты обратились с жалобой во Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Минкультуры России планирует выдать Боровску статус исторического поселения федерального значения только в конце 2019 года. Под снос выбраны лучшие дома, почти весь исторический центр. Несколько домов уже сравняли с землей.

председатель московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов: Жители выходят на пикеты, а в интернете набирает обороты акция «Боровск SOS». Планируется убирать по два дома в день. Еще неделя — и центр, который славится своими уютными деревянными домами с резными наличниками, нельзя будет узнать, говорит

— Боровск был лишен статуса исторического поселения. Сейчас Министерство культуры РФ планирует вернуть статус только к концу 2019 года, когда, очевидно, этих домов уже не останется. Программы расселения и сноса ветхого жилья совершенно никак не учитывают ценность этих домов как исторических объектов. Расселение всегда предполагает снос. На это даже выделяются бюджетные деньги, хотя, по идее, снос может быть заменен на реконструкцию, ремонт, реставрацию, перепрофилирование под какие-то другие функции. Рвение и скорость сноса этих 19 объектов связаны как раз с тем, что они опасаются присвоения статуса исторического поселения, который помешает им производить эти сносы.

— Часть исторической застройки уже пострадала?

— Да, уже снесены два дома. Сейчас готовится еще ряд домов к сносу, с них демонтируются наличники, какие-то детали. Местные общественники пишут письма во все инстанции, сегодня уже стали выходить на пикеты с призывом «Боровск SOS». Городок маленький, поэтому ресурс местной общественности достаточно ограничен.

мэр Боровска Михаил Климов в интервью В администрации города заявляют, что местный бюджет слишком мал для реставрации этих объектов, а инвесторы в город с населением 10 тысяч человек не спешат. Дома, попавшие в перечень сноса, аварийные, статуса объектов исторического значения не имеют. Оттуда уже выселили людей и дома пустуют и разрушаются. Снос — дело решенное, план менять администрация не будет, рассказалв интервью Business FM

— По сути это старая, рядовая застройка XIX-XX веков. Так как мы очень трепетно относимся к сохранению исторической застройки, сняли обмеры фасадов этих домов. Когда эти земельные участки будут выставляться на аукцион, фиксация декоративных элементов будет внесена в документацию как обременение, чтобы по итогам инвестор восстановил эти здания. Да, это будет новодел, но в том же виде, с теми же украшениями, с той же резьбой.

— Сейчас, после того, как поднялась шумиха, нет ли вопроса о пересмотре плана?

— Чтобы пересматривать план, должен быть другой план. Я еще не услышал от людей, которые поднимают шумиху (кстати, боровчан единицы) другого нормального плана. Просто оставить? Хорошо, мимо некоторых этих домов идут дети в школу. Что такое заброшенный дом? Сколько его не заколачивай, все равно туда пролезут асоциальные элементы. Если ребенка схватят и затащат туда? Или ребенок сам туда залезет? Про это почему-то никто не думает, те, кто за это ратует, живут в теплых, уютных квартирах, со стороны, через планшеты и компьютеры, дают рекомендации: а вот давайте дом, который изъеден весь червями, весь в плесени, это дерево, которому 150 лет… Бюджет города составляет порядка 65 млн рублей, из них мы выжимаем все, что возможно. Потратить лишний миллион или несколько на сохранение такого дома мы физически не можем.

Общественники в ответ говорят, что на снос деньги в бюджете нашлись. Мэрия заявляет, что реконструкция этих деревянных строений обойдется бюджету в десятки раз дороже, чем снос. К тому же все дома из списка находятся по адресам, которыми инвесторы интересуются далеко не в первую очередь. Продать их с обременением реконструкции практически невозможно.