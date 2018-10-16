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Россиян похвалили за продвинутость
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Россиян похвалили за продвинутость 

Lenta.ru + ещё 2 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Жители России являются наиболее технологически продвинутыми ее представителями, за ними следует бизнес и государство, заявил глава Сбербанка Герман Греф, которого цитирует ТАСС.
«Если посмотреть на место России, то мы видим, что самые продвинутые в нашей стране — это граждане. Они самые цифровизованные. Меньше, хуже по сравнению с гражданами, — бизнес, еще хуже — государство», — сказал Греф.
По его словам, это обстоятельство дает стране «поле для маневров». При этом Россия берет пример с других стран, в первую очередь с США, Израиля и Сингапура.
Одна из главных задач, стоящих перед российской экономикой, — переход от массового производства к индивидуальному, считает глава Сбербанка. «Это самый главный вызов, который стоит перед всеми нами. Люди не хотят пользоваться массовыми услугами, людям нравится, когда учитывают их персональные потребности и нужды. Если мы будем успешны в этом, сможем создать максимально удобные сервисы, кастомизированные под каждого конкретного человека, то люди со временем будут ими пользоваться», — отметил Греф.
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