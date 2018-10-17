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Бортко раскритиковал комедию о блокаде Ленинграда
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Бортко оценил ситуацию с комедией о блокаде Ленинграда 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Режиссёр Владимир Бортко в беседе с телеканалом «Звезда» оценил ситуацию с комедией Алексея Красовского «Праздник» о блокаде Ленинграда.
Он не исключил, что речь может идти о пиар-кампании.
Вместе с тем, Бортко отметил, что можно снимать фильм в жанре комедии о трагических страницах истории. В качестве примера режиссёр привёл ленту «Жизнь прекрасна» итальянца Роберто Бениньи.
«Запрета на комедию у нас не существует. Есть такой режиссёр Бениньи, который снял комедию о фашистском лагере смерти «Жизнь прекрасна» и получил за него «Оскар», — сказал Бортко.
Режиссёр также заявил, что есть святые вещи, о которых нужно говорить или хорошо, или ничего.
Ранее режиссёр Николай Досталь в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с комедией «Праздник».
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