Бортко раскритиковал комедию о блокаде Ленинграда

Бортко оценил ситуацию с комедией о блокаде Ленинграда

Он не исключил, что речь может идти о пиар-кампании.

Вместе с тем, Бортко отметил, что можно снимать фильм в жанре комедии о трагических страницах истории. В качестве примера режиссёр привёл ленту «Жизнь прекрасна» итальянца Роберто Бениньи

«Запрета на комедию у нас не существует. Есть такой режиссёр Бениньи, который снял комедию о фашистском лагере смерти «Жизнь прекрасна» и получил за него «Оскар», — сказал Бортко.

Режиссёр также заявил, что есть святые вещи, о которых нужно говорить или хорошо, или ничего.