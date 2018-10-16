Умер создатель цифрового телевидения

Умер один из создателей современного телевидения

Причину смерти 96-летнего ученого в «Останкино» не уточнили.

Марк Кривошеев родился в Полтаве , закончил Московский институт инженеров связи. В 1946 году создал систему, которая позволила впервые получить телеизображение по стандарту 625 строк. Два года спустя, уже в качестве начальника аппаратно-студийного комплекса Московского телецентра, впервые вывел в эфир сигналы программы в этом стандарте.

В 1950-м Кривошеев возглавил отдел телевидения советского Министерства связи, где занимался развитием сети ТВ-вещания в стране, а во второй половине 1950-х подготовил проекты постановления о строительстве и проект технического задания на проектирование Московского телецентра — будущего «Останкино».

В 1959-м Кривошеев стал главой отдела телевидения и лаборатории ТВ-измерений НИИ радио, где разрабатывал технические средства в области телевещания. В 1960-х возглавлял создание комплекса для спутниковой системы связи «Молния», впервые передавшей ТВ-программы из Москвы во Владивосток и обратно.

В 1980-м ученый возглавлял разработку телекомплекса для передачи сигналов программ прошедшей в Москве Олимпиады.

С 2000-х Кривошеев участвовал в разработках рекомендаций, впоследствии ставших фундаментом внедрения цифрового телевидения во всем мире.