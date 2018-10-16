Главврач признал издевательства в психбольнице

На Урале главврач прокомментировал видео с издевательствами в больнице

В Магнитогорске санитары психоневрологической больницы №5 записали на видео издевательства над пожилым пациентом. На кадрах видно, как медицинский сотрудник бросает в мужчину тапок и пинает его. Происходящее сопровождается смехом его коллег.

Минздрав региона назвал случившееся "вопиющим нарушением прав пациента" и заявил о "максимально жесткой проверке с максимально строгими мерами для участников инцидента, вплоть до администрации учреждения".

"Мы сегодня утром посмотрели это видео… То, что там снято, произошло 29 июня. Это действительно наша больница… Это ужасно. После этого я готов сам уволиться… В ту ночную смену дежурили медбрат и два санитара, ранее к ним замечаний у нас не было", — сказал Беликов.

По его словам, медбрат работает в больнице уже 4 года, а санитары — около полугода. В настоящее время их на месте нет — один в отпуске, другой на больничном, третий вне смены, уточнил он. Главврач добавил, что к ним будут применены жесткие меры вплоть до увольнения, а в больнице специальная комиссия проведет соответствующую проверку.