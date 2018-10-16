Издевательства в психбольнице попали на видео

В сети опубликовали видео с издевательствами санитаров над пациентом психбольницы

На записи запечатлены санитары психоневрологической больницы в Челябинской области

На кадрах видно, как один из сотрудников медучреждения бросил в пожилого пациента тапкой, а потом пнул его. Коллеги санитара, присутствовавшие во время издевательств, отреагировали на поведение медработника смехом. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным местных СМИ, видео было снято в психбольнице в Магнитогорске в июне 2018 года. Как отмечает портал 74.ru, главный врач медучреждения уже знает о произошедшем, сейчас в больнице создана специальная комиссия для расследования инцидента. Отмечается, что один из участников издевательств взял больничный, другой санитар находится в заграничном отпуске.