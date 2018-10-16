Ещё
Издевательства в психбольнице попали на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В сети опубликовали видео с издевательствами санитаров над пациентом психбольницы 

Говорит Москва 20 минут назад
На записи запечатлены санитары психоневрологической больницы в Челябинской области.
На кадрах видно, как один из сотрудников медучреждения бросил в пожилого пациента тапкой, а потом пнул его. Коллеги санитара, присутствовавшие во время издевательств, отреагировали на поведение медработника смехом. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По данным местных СМИ, видео было снято в психбольнице в Магнитогорске в июне 2018 года. Как отмечает портал 74.ru, главный врач медучреждения уже знает о произошедшем, сейчас в больнице создана специальная комиссия для расследования инцидента. Отмечается, что один из участников издевательств взял больничный, другой санитар находится в заграничном отпуске.
Говорит Москва: последние новости
Пресс-секретарь патриарха Кирилла: верующие РПЦ не смогут молиться в храмах на Афоне Частично перекрывшая МКАД ради съёмок клипа певица оштрафована на 20 тысяч рублей Годовой доход уволенной со скандалом саратовской чиновницы превысил 2 млн рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на церковный разлад536
Растворили в кислоте: жестокое убийство журналиста133
Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем101
Ярош вывел батальоны с передовой в Донбассе57
Синоптики расстроили москвичей14
Видео
04:25
Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем
Украина В мире
00:58
В официанте узнали «отравителя Скрипаля» Мишкина
В мире
00:33
Пенсионеров убивали из-за «гробовых» денег
Происшествия
00:57
В Сети сообщили о смерти Шуры
Шоу-бизнес
01:01
На Украине провели учебный бой между Су-27 и F-15
Армия Оружие
00:48
Издевательства в психбольнице попали на видео
Общество
04:37
РПЦ выдвинула условие Константинополю
Общество
01:20
Названы сроки создания С-700
Оружие Армия
04:00
РПЦ приняла решение по Константинополю
Общество
00:40
Стали известны подробности увольнения «макаронного» министра
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение