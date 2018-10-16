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Мединский назвал Маяковского первым рэпером
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Мединский назвал Маяковского первым рэпером 

РИА Новости + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр культуры Владимир Мединский назвал поэта Владимира Маяковского первым рэпером и выразил мнение, что рэп вскоре будут во всем мире считать русским искусством.
Выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, Мединский отметил, что русскую культуру отличает открытость и восприимчивость ко всему чужому.
"Балет совсем не русское искусство, но мы считаем, что это русский балет сейчас, и так он известен по всему миру. Меня давно нервирует, хотел сказать — бесит, это увлечение молодежи рэпом, современной городской молодежи, но когда я пытаюсь погрузиться в дело внимательнее, пообщаюсь с сыном, послушаю, что он там слушает, почитаю, у меня возникает сразу ощущение, что через некоторое время мы будем говорить, что рэп — это русское искусство", — заявил Мединский.
Он отметил, что "конечно, оно зародилось в Америке, но развитие получило, конечно, у нас в основном".
"Вот я рассказал сыну, что первый рэпер — это Маяковский. Вот он теперь классу это все пересказал — и они читают, согласились", — добавил министр.
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