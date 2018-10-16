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Выбраны регионы с самыми «вкусными» фестивалями
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Названы регионы России с самыми «вкусными» гастрофестивалями 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Аналитики определили самые популярные гастрономические фестивали 2018 года, сообщает ТурСтат.
Аналитическое агентство представило рейтинг российских регионов для гастрономического туризма, где прошли самые популярные гастрономические фестивали и праздники 2018 года.
В первую пятерку вошли Московская область, Республика Татарстан, Приморский край, Краснодарский край и Владимирская область.
В Подмосковье самыми популярными гастрофестивалями стали праздники "Русский холодец" и "ЯйцеФест" в Павловском Посаде, праздники "Луховицкий огурец" и "Царская уха" в Луховицах, фестивали "День варенья" в Мураново и "Вар-варенье" в Ликино-Дулево, фестиваль "Антоновские яблоки" в Коломне.
В Татарстане туристы с удовольствием посещали фестиваль еды "Вкусная Казань" в Казани, фестиваль "Свияжская уха" в Свияжске, яичный фестиваль "Скорлупино" в Пестрецах.
В Приморье первое место занял фестиваль краба "Держи краба!". Также гости стремились на фестиваль таежной еды "ТайгаФест", фестиваль гребешка "На Гребне!", фестиваль зимней рыбы "Мы — за навагу!". На Кубани в лидерах гастрономический фестиваль в Абрау-Дюрсо, фестиваль "Вино и музыка в Винной деревне" в Анапе и фестиваль Кубанского кваса в станице Староминская, а также Фестиваль вина и сыра в Сочи.
Во Владимирской области самые популярные гастрофестивали — это праздник "День Огурца" и "МедовухаФест" в Суздале, праздник "Горохов день" в Гороховце, "Праздник муромского калача" в Муроме, "Фестиваль меда" в селе Леднево Юрьев-Польского района.
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