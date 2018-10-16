Названы самые благоприятные города для карьеры

Названы самые благоприятные города России для карьерного роста

аиболее высоко перспективы карьеры в своем городе оценили москвичи (74%).

Специалисты сервиса SuperJob выяснили, какие города в России население страны считает благоприятными для построения успешной карьеры.

Россияне, принявшие участие в опросе рекрутингового портала, придерживаются мнения, что карьеру лучше всего строить в Москве Петербурге или Тюмени . Около 74% москвичей считают столицу лучшим городом для карьеры, Петербург отстал лишь немного — 72% опрошенных жителей города признали, что в Северной столице карьерные перспективы ничуть не хуже. Тюмень назвали лучшим городом для своей карьеры примерно 66% респондентов.

Кроме того, в рейтинг вошел Екатеринбург — 59% жителей столицы Урала считают так, Краснодар — 57%, Казань — 55%, Уфа — 49%, Нижний Новгород и Новосибирск набрали по 48% голосов от своих жителей, заинтересованных в построение карьеры именно в этих городах, в Самаре и Иркутске уверены по 45% жителей этих городов.

Хуже всего дела обстоят с Омском и Тольятти — только по 16% жителей этих городов считают, что там можно быть успешным. В Волгограде лишь 18% горожан хотят строить карьеру, а в Кирове и Новокузнецке — по 20%.