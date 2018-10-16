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Россияне рассказали об отношении к сестрам Хачатурян
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Россияне рассказали об отношении к сестрам Хачатурян 

Рамблер + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более половины россиян (58 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, сочувствуют сестрам Хачатурян и считают их жизнь очень тяжелой.
У респондентов спросили: «Вы сочувствуете сестрам Хачатурян?». 22 процента опрошенных затруднились с ответом.
У 20 процентов респондентов девушки сочувствия не вызвали, так как они проходят обвиняемыми по делу об убийстве.
Всего в опросе приняли участие 2424 человека.
В июле в одном из московских домов нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с 36-ю ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет.
Девушки признали свою вину. По словам следователей, у них сложились неприязненные отношения с отцом, долгое время причинявшим им «моральные страдания». Сестрам предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц, и арестовали их на два месяца.
Позже эксперты пришли к выводу, что в момент убийства две старшие сестры были ограниченно вменяемы, а младшая — невменяемой. Их освободили из-под ареста, заменив меру пресечения запретом определенных действий. Сейчас они живут в разных квартирах, младшая сестра — с матерью.
СМИ писали, что отец девушек употреблял наркотики, бил их, домогался и сам угрожал им убийством. Эту информацию опровергали друзья погибшего.
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