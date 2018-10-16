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В России стали в два раза меньше пить
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В России снизилось потребление алкоголя почти вдвое за пять лет 

RT на русском + ещё 27 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что потребление алкоголя в стране за пять лет удалось снизить почти вдвое, а табака — почти на четверть. Об этом сообщает Интерфакс.
«За предыдущие пять лет удалось снизить потребление алкоголя более чем на 40%, потребление табака среди взрослых — на 22%, среди детей — в 2,5 раза», — сказала Скворцова в ходе форума по общественному здоровью в Москве.
Министр обратила внимание на то, что в результате всех принятых мер удалось увеличить продолжительность жизни до «абсолютного исторического максимума» — 72,7 года, для женщин — 77,6 лет, добиться снижения общей смертности и достичь минимальных за всю историю России показателей материнской и детской смертности.
Ранее сообщалось о том, что Министерство здравоохранения разрабатывает новые меры по борьбе с курением.
Врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН оценил результаты опроса, согласно которым доля непьющих россиян выросла до 40%.
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