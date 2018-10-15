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Турчак попросил запретить показ комедии о блокаде
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Турчак попросил Мединского запретить показ комедии о блокаде 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Замглавы Совета Федерации и член партии "Единая Россия" Андрей Турчак обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой не выдавать прокатное удостоверение фильму "Праздник" режиссера Андрея Красовского, снятому в жанре черной комедии и посвященной блокаде Ленинграда.
"Сейчас говорю не как политик, а как ленинградец, бабушка которого пережила блокаду и защищала город на Неве. Съемки такого "фильма" — это глумление над историей нашего народа. Есть темы, над которыми нельзя шутить", — заявил Турчак.
При этом он добавил, что творчество такого рода должно осуждаться обществом. Он обвинил создателей фильма в превращении человеческой трагедии в фарс и комедию, и назвал это кощунством.
"Верх цинизма — снимать комедии о событиях, где погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллионов человек", — добавил он.
Ранее депутат Сергей Боярский также назвал комедию о блокаде кощунством и позором.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась почти 900 дней. Продовольствие поставлялось по единственному пути — "Дороге жизни", проходившей по льду Ладожского озера. Прорвать блокаду удалось только 18 января 1943 года, при этом полного снятия пришлось ждать еще год — до 27 января 1944 года. За время блокады погибло до полутора миллиона человек. При этом жертвами артобстрелов и бомбежек стали лишь 3% погибших, остальные умерли от голода.
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