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Принц Гарри и Меган Маркл ждут первенца
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Принц Гарри и Меган Маркл ждут первенца 

Рамблер 20 минут назад
Супруга принца Гарри Меган Маркл находится в интересном положении. Представители Кенсингтонского дворца объявили о том, что герцог и герцогиня Сассекские ждут появление на свет первенца. Такое сообщение появилось в Twitter. Предполагается, что малыш родится весной будущего года. Ребёнок герцога и герцогини Сассекских станет седьмым в очереди на престол после принца Уэльского Чарльза, брата Гарри принца Уильяма и его троих детей. Принц Гарри и бывшая звезда сериала «Форс-мажоры» поженились 19 мая 2018 года, торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Известно, что до брака принц Гарри и Меган Маркл встречались на протяжении нескольких лет.
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