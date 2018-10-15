РПЦ объяснила изменение позиции Константинополя

Синод РПЦ объяснил изменение позиции Константинополя о статусе церкви на Украине

«В письме святейшего патриарха Варфоломея святейшему патриарху Алексию II от 7 апреля 1997 года об анафематствовании Филарета Денисенко указано: «Получив уведомление об упомянутом решении, мы сообщили о нём иерархии нашего Вселенского престола и просили её впредь никакого церковного общения с упомянутыми лицами не иметь», — цитирует текст РИА Новости.

В настоящее время, как отмечается в решении синода, Константинопольский патриархат «по политическим мотивам изменил свою позицию».

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что РПЦ разрывает евхаристическое общение с Константинополем в связи с решениями, принятыми в отношении церкви на Украине.

11 октября сообщалось, что синод Константинопольского патриархата отменил решение об отлучении от церкви патриарха неканонической УПЦ КП Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Также Константинополь признал незаконной «аннексию Киевской митрополии Константинопольского патриархата Русской православной церковью в 1686 году».