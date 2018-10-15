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РПЦ надеется на изменение позиции Константинополя
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РПЦ надеется, что Константинополь изменит свое решение по Украине 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Русская православная церковь надеется, что Константинопольский патриархат изменит решение предоставить автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе, заявил журналистам глава отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион.
"Мы надеемся на то, что здравый разум восторжествует, что Константинопольский патриархат изменит свое отношение к существующей церковной реальности. Но до тех пор, пока этого изменения не произошло, пока эти беззаконные и антиканоничные решения с точки зрения Константинополя остаются в силе, мы не сможем находиться в общении с этой церковью, находящейся сегодня в расколе", — сказал митрополит.
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