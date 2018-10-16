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Российскую железную дорогу признали одной из лучших в мире 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эксперты австралийского издательства Lonely Planet назвали десять самых живописных железнодорожных маршрутов. Полный рейтинг опубликован на официальном сайте Lonely Planet.
Среди них оказалась российская Байкало-Амурская магистраль, которая протянулась на 4 300 километров по сибирской пустыне. Она соединяет населенные пункты, где зимой температура опускается до минус шестидесяти градусов.
Также для путешествия на поезде эксперты отметили вьетнамский маршрут The Reunification Express Line, поездка по которому занимает два дня. Его путь начинается в южной части страны, в городе Хошимин, и заканчивается на севере в Ханое.
Замыкает тройку лидеров американская дорога The California Zephyr, которая соединяет два крупных города: Чикаго и Сан-Франциско. Маршрут славится 290-километровым участком дороги между Денвером и Гленвуд-Спрингс, где поезд проходит между узких ущелий недалеко от реки Колорадо.
Помимо этого, в список лучших железнодорожных маршрутов в мире вошли путь из города Эндимешк в Доруд (Иран), из Пекина в городской округ Лхаса (Китай), из Лондона в Форт-Уильям на поезде Caledonian Sleeper (Великобритания), а также железная дорога The Bergensbanen (Норвегия), PeruRail Titicaca (Перу), The TranzAlpine (Новая Зеландия) и Tazara Railway (Танзания и Замбия).
В сентябре опубликован список десяти самых красивых мест России. На первом месте в рейтинге живописных достопримечательностей оказалось озеро Эльтон в Волгоградской области.
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