Митрополит Иларион высказался о решении Константинополя

Митрополит Иларион назвал решения Константинополя по Украине «преступлениями»

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал решения Константинопольского патриархата по ситуации вокруг православной церкви на Украине «преступлениями».

Данное заявление было сделано после заседания Священного синода Русской православной церкви в Минске в понедельник, 15 октября.

«Те канонические преступления, которые совершены сегодня Константинопольским патриархатом, гораздо более тяжкие (чем в 1996 году, когда Константинопольский патриархат установил на канонической территории РПЦ свою юрисдикцию в Эстонии. — RT), потому что Константинопольский патриархат объявил о намерении предоставить автокефалию части Русской православной церкви, причём не той части, которая когда-то находилась во владениях Константинополя. Та Киевская митрополия, которая в 1686 году вошла в состав Московского патриархата, территориально не совпадала с нынешней Украинской православной церковью. Она была значительно меньше», — объяснил он.

При этом митрополит подчеркнул, что, согласно канонам, Константинополь может принимать апелляции в пределах своей церкви, не от представителей иных поместных церквей.

11 октября сообщалось, что синод Константинопольского патриархата отменил решение об отлучении от церкви патриарха неканонической УПЦ КП Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Также Константинополь признал незаконной «аннексию Киевской митрополии Константинопольского патриархата Русской православной церковью в 1686 году».

Впоследствии митрополит Иларион заявил, что Русская православная церковь разрывает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.