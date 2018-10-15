Ещё
В РПЦ объяснили разрыв общения с Константинополем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В РПЦ объяснили разрыв евхаристического общения с Константинополем 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в беседе с RT прокомментировал заявление главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона о том, что Русская православная церковь разрывает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
«Те шаги, которые предпринял Константинопольский патриархат, и те решения, которые были сделаны на последнем синоде в Стамбуле, вывели Константинополь из канонического поля, и это делает невозможным для РПЦ дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинополем. Именно такая формулировка сегодня была принята после многочасового обсуждения на заседании Священного синода Русской православной церкви, которое прошло в одной из синодальных столиц русского православия — в Минске», — рассказал Легойда.
По его словам, «эта формулировка означает, что теперь иерархи и священники РПЦ не могут совершать совместные богослужения с иерархами и священнослужителями Константинопольского патриархата».
«Миряне РПЦ не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата. Это чрезвычайно важное решение, и мы очень рассчитываем на последствия, которые будут заключаться в том, что константинопольская патриархия пересмотрит свои решения», — заключил он.
Ранее синод РПЦ признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем.
RT на русском: последние новости
Владимир Соловьёв прокомментировал сообщения о смерти звукорежиссёра группы «Крематорий» Митрополит Иларион назвал решения Константинополя по Украине «преступлениями» СМИ: Экс-глава саратовского Минтруда получала матпомощь из бюджета
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети сообщили о смерти Шуры37
РПЦ приняла решение по Константинополю722
Проблемы «Газпрома», награда для Пака и другие события дня15
Стали известны подробности увольнения «макаронного» министра163
Умер Сергей Овсянников28
Видео
00:58
В официанте узнали «отравителя Скрипаля» Мишкина
В мире
00:57
В Сети сообщили о смерти Шуры
Шоу-бизнес
01:20
Названы сроки создания С-700
Оружие Армия
04:00
РПЦ приняла решение по Константинополю
Общество
00:40
Стали известны подробности увольнения «макаронного» министра
Политика
03:22
Бавария предала Меркель
В мире
00:32
Российскую стелс-ракету Х-101 показали вблизи
Оружие
01:12
Путин наградил избитых футболистами чиновников
Политика
00:51
Названа причина ЧП на парковке в Москве
Происшествия
00:21
Медведев пожаловался на московские пробки
Политика Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение